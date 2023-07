Der 22-Jährige hat an jeder Hand sechs Finger, jedoch kaum Fingernägel.

Besonders in Regionen, die medizinisch weniger aufgeklärt sind, stoßen sie auf Vorurteile und Ablehnung. Ein junger Ghanaer mit zwölf Fingern, einem Penis und einer Vagina versucht nun, gegen diese Vorurteile anzukämpfen. Der 22-jährige Mann, der als "Half Pot" bekannt ist, teilte kürzlich seine Geschichte mit dem YouTuber Fantse. Dabei offenbarte er, dass sein eigener Vater ihn verstieß. "Er wollte nichts mit mir zu tun haben", berichtete der junge Mann, der aus dem Osten Ghanas stammt.

Sucht Beziehung

Doch noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass er sowohl mit einem Penis als auch mit einer Vagina zur Welt kam. "Ich habe zwei Dinge zusammen, die Vagina und den Penis. Die Vagina ist unten und der Penis ist oben. Ich uriniere durch den Penis, aber es gibt kein Loch in der Vagina", erklärte er in dem Interview.

Für "Half Pot" gestaltet sich das Liebesleben äußerst schwierig. Er fühlt sich unsicher, eine Beziehung einzugehen, da er befürchtet, dass sein Partner ihn aufgrund seines Erscheinungsbildes ablehnen könnte. Obwohl er früher keine Beziehung wollte, sehnt er sich mittlerweile danach. Seine Schüchternheit hindert ihn jedoch daran, jemanden anzusprechen.

Neben den Herausforderungen im Liebesleben hat der 22-Jährige auch Schwierigkeiten, einen Job zu finden. "Arbeitgeber sehen mein Aussehen und sind nicht bereit, mir zu helfen."