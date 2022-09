Dieses Emoji macht Sie unbeliebt

Jeder benutzt Emoji, um zu kommunizieren und seine Gefühle zu beschreiben, aber es gibt einige Emojis, die ein Spielverderber sein könnten.

Laut den 5.000 Personen, die in Adobes "Future of Creativity: 2022 U.S. Emoji Trend Report" befragt wurden, ist das Auberginen-Emoji das Emoji, das einen beim Flirten oder Dating unsympathisch machen würde.

Der Kackhaufen rangiert auf Platz 1, während das wütende Gesicht auf Platz 2 liegt. Die Studie ergab auch, dass 59 % der Emoji-Nutzer beim Flirten mit jemandem eher ein Emoji verwenden als bei anderen Gesprächen. Aber wenn Sie das Auberginen-Emoji schicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie abgewiesen werden.

Die Umfrage ergab auch, dass das Kussgesicht, das lächelnde Gesicht mit Herzen und das lächelnde Gesicht mit Herzaugen jemanden beim Flirten oder Dating sympathischer erscheinen lassen.