DIESES tierische Bergwander-Duo erobert gerade das Internet

In den Bergen des Nordkaukasus, fernab von großen Städten und Menschenmengen, spielt sich eine ganz besondere Geschichte ab. Dort lebt ein Hund zusammen mit einem Kater – und diese beiden sind nicht einfach nur tierische Mitbewohner.

Seit Jahren sind sie beste Freunde, teilen den Alltag, bewachen gemeinsam den Hof und zeigen mit ihrer tiefen Bindung, dass Freundschaft keine Worte braucht.

Ein Leben in den Bergen

In der russischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien (liegt im Nordkaukasus, südlich von Russland) lebt der große Herdenschutzhund Aiyu zusammen mit seinem Freund, dem rot-getigerten Kater Barsik. Die beiden Tiere wohnen bei Isa, einem Bergbauern, der seinen Hof in dieser abgelegenen Region betreibt. Ihre Geschichte beginnt schon vor über neun Jahren: Aiyu kam als Welpe auf den Hof, Barsik ein Jahr später – seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Ces deux animaux sont amis depuis neuf ans. Le chien Aiyu et le chat Barsik, assis sur son dos, ont grandi ensemble dans une ferme du Caucase. Ils accueillent les touristes pour des randonnées en montagnes. pic.twitter.com/naZTfLxcsA — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) April 9, 2025

Der Hund, ein Vertreter der Rasse Zentralasiatischer Owtscharka – auch unter dem Namen Alabai bekannt – ist für seine Wachsamkeit und Stärke bekannt. Barsik hingegen, eine eher gemütliche und kluge Katze, ergänzt seinen tierischen Freund perfekt. Gemeinsam bilden sie ein eingespieltes Team, das nicht nur seine Umgebung, sondern mittlerweile auch das Internet begeistert.

Ein vertrautes Ritual – Auf Streife durch den Kaukasus

Täglich sieht man die beiden gemeinsam unterwegs. Mal patrouillieren sie rund um den Hof, mal erkunden sie die Wege in den umliegenden Bergen. Besonders auffällig: Manchmal nimmt Aiyu seinen Freund Barsik auf dem Rücken mit – eine Art tierisches „Taxi“. In einem viel geteilten Video ist genau das zu sehen: Barsik sitzt entspannt auf dem Rücken des großen Hundes, während dieser stolz durch die verschneite Landschaft stapft. Die beiden genießen offenbar die klare Luft und den Blick auf die hohen Gipfel, die sie umgeben. Für Isa, ihren Besitzer, ist das längst zum Alltag geworden. Er beobachtet das Verhalten seiner Tiere mit einem Lächeln und weiß: Diese Freundschaft ist tief und ehrlich.

???????? Une vidéo d’un couple peu commun se promenant dans la région du Caucase devient virale sur le Net



Les deux #animaux sont amis depuis neuf ans. Le chien Aiyu et le chat Barsik, assis sur son dos, ont grandi ensemble dans une ferme. Ils accueillent les invités et les… pic.twitter.com/nU9IKmzxcp — Niama (@BamaraKoli) April 9, 2025

Während Aiyu den Hof und die Schafherde seines Halters bewacht, ist Barsik für die kleinen Aufgaben zuständig – vor allem die Mausjagd gehört zu seinen täglichen Pflichten. Trotz ihrer Unterschiede harmonieren die beiden perfekt. Aiyu sorgt mit seinem kräftigen Körperbau und seinem ausgeprägten Revierverhalten dafür, dass sich weder Mensch noch Tier unbefugt nähert. Barsik hingegen bringt Gelassenheit in den Alltag und hält das Gelände frei von unerwünschten Nagern.

Kleine Stars mit großer Wirkung

Wenn Besucher vorbeikommen – meist Wanderer oder neugierige Reisende – wissen Aiyu und Barsik genau, wie sie sich verhalten müssen. Der Kater klettert schnell auf den Rücken seines Freundes, gemeinsam laufen sie den Besuchern ein Stück entgegen. Isa verrät augenzwinkernd: „Das machen sie nur, weil sie wissen, dass sie dann etwas zu fressen bekommen – Würstchen oder Süßigkeiten sind besonders beliebt.“

Un perro se hizo amigo de un gato y ahora lo carga en su lomo. Las mascotas viven en una granja en la república rusa de Kabardino-Balkaria y son amigos desde hace 9 años, relató su dueño. Barsik, el gato, y Aiyu (que significa oso) se conocieron cuando aún eran cachorros. pic.twitter.com/7KKRNBma8w — Chikistrakiz (@chikistrakiz) April 9, 2025

Besonders die Touristen aus dem Ausland zeigen sich beeindruckt, wenn sie die beiden Freunde in Aktion sehen. Kein Wunder also, dass ihre Videos in sozialen Netzwerken viele Menschen berühren. Die Aufnahmen verbreiten sich rasch und zeigen, wie stark die Verbindung zwischen zwei so unterschiedlichen Tieren sein kann.

Was man über den Alabai wissen sollte

Die Rasse Zentralasiatischer Owtscharka ist in den Hochländern Zentralasiens weit verbreitet. Sie wurde gezüchtet, um Viehherden zu schützen – vor allem vor Wölfen und anderen Raubtieren. Die Hunde sind kräftig, mutig und sehr territorial. Gleichzeitig haben sie ein sanftes Wesen gegenüber Menschen, denen sie vertrauen.

Diese Hunderasse braucht viel Bewegung, klare Regeln und Aufgaben. Ohne eine sinnvolle Beschäftigung kann sie schnell gelangweilt oder sogar schwierig werden. Aiyu scheint bei Isa auf dem Hof genau die richtige Umgebung gefunden zu haben: Viel Platz, klare Verantwortung und einen Freund an seiner Seite.