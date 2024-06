Eine geplante Kreuzfahrt endete in einem Drama, als ein 18-jähriger Teenager seine Eltern auf einer Insel zurückließ.

Das alles wäre aber recht einfach zu vermeiden gewesen. In den sozialen Medien wird nun heftig darüber debattiert, ob er richtig gehandelt hat.

Teenager löst mit Posting hitzige Netz-Debatte aus

Nutzerinnen und Nutzer diskutieren auf der Plattform Reddit über die Frage, ob der Teenager korrekt gehandelt hat. Die Diskussion wurde durch die Frage des Jugendlichen ausgelöst, der unsicher ist, ob er richtig entschieden hat. Er schreibt unter dem Namen "ProfessionalTax7753": „Bin ich das Ar***loch?“

Das ist geschehen:

Der Teenager warnte sein Eltern, sich an den Zeitplan der Kreuzfahrt zu halten.

Die Eltern verpassten die Abfahrt nach einem Ausflug, da sie einkauften und verhandelten.

Die Eltern mussten dann teuer zum nächsten Hafen fliegen.

Der Teenager erzählt, wie es zu der Situation kam: Seine Eltern schenkten ihm eine Kreuzfahrt zum 18. Geburtstag und wegen seines erfolgreichen Highschool-Abschlusses. Normalerweise verbringen sie ihre Ferien in All-inclusive-Resorts. Der Jugendliche warnte seine Eltern, dass eine Kreuzfahrt anders sei und sie sich an den Zeitplan halten müssten.

Während eines Ausflugs wollten die Eltern nicht zum Schiff zurückkehren, obwohl der Sohn darauf hinwies. Sie waren mit Einkaufen und Verhandeln beschäftigt. Schließlich sagte er, dass er zum Schiff zurückkehren würde, und seine Mutter winkte nur.

Dann geschah es schließlich: Die Eltern verpassten die Abfahrt um satte 45 Minuten. Sie schickten ihm eine Nachricht und fragten, warum er nicht dafür gesorgt habe, dass das Schiff auf sie wartete. Der Teenager beschreibt seine Frustration: Die Crew würde nicht alle 3998 Passagiere ärgern, nur weil zwei den Zeitplan nicht verstanden hatten. Die Eltern mussten dann teuer zum nächsten Hafen fliegen.

Reaktionen aus dem Netz

In den über 2300 Kommentaren auf Reddit geben die meisten User dem Teenager recht. "Deine Eltern sind erwachsen und müssen dafür verantwortlich sein, pünktlich zurückzukommen. Das ist etwas, was du in wenigen Monaten als Erwachsener herausgefunden hast," meint eine Person.

Ein weiterer Nutzer scherzt: "Mit deiner Rückkehr zum Schiff hast du deinen Eltern noch mehr Kosten für ein drittes Flugticket zum Hafen erspart. Sie sollten die Verantwortung und Weitsicht wertschätzen, anstatt dir die Schuld zu geben."