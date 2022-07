Beim umstrittenen Stierlauf von Pamploma, der Teil des international bekannten San-Fermín-Festes ist, wurden drei Läufer auf dem Weg zur Stierkampfarena der Stadt durchbohrt.

Die drei verletzten Männer wurden bei dem traditionellen Lauf zur Arena und in der Arena von den Tieren aufgespießt . Fotos vom Ort des Geschehens zeigen, wie Läufer gegen die hölzernen Absperrungen der Stierkampfarena geschleudert werden und wie bei einem Mann das Horn eines Stieres vollständig sein Bein durchbohrt und auf der anderen Seite wieder herausragt.

Bei den gefährlichen Läufen starten hunderte Personen durch die engen Gassen, gefolgt von den wilden Bullen. Es war der fünfte Lauf des siebentägigen San-Fermín-Festes, das sich zu einem internationalen Großereignis entwickelt hat. Es ist Tradition, dass die Läufer, auch "Moos" genannt, weiße Kleidung tragen und häufig ein rotes Halstuch tragen, um die Enthauptung des Heiligen Fermín zu symbolisieren. Drei weitere Läufer stürzten und wurden von den wilden Stieren überrannt.

© APA

Der Lauf endet in der Stierkampfarena von Pamplona, wo später am Tag die Stiere von Matadoren getötet werden. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1910 sind fünfzehn Menschen beim Stiertreiben in Pamplona ums Leben gekommen, wobei die tödlichsten Jahre die Jahre 1947 und 1980 waren, in denen es jeweils zwei tödliche Unfälle bei Stierkämpfen gab.