An der spanischen Küste von Gandia Beach, etwa eine Autostunde von Valencia entfernt, hat eine Drohne einem 14-Jährigen das Leben gerettet. Jetzt wurde ein Video des Rettungseinsatzes veröffentlicht.

Nach Angaben des Spanischen Lebensrettungs-Verbands kam es in diesem Jahr in Spanien bereits zu 140 Toden durch Ertrinken. Eine Lösung musste gefunden werden. Ein Unternehmen hat sich auf eine besondere Art und Weise der Luftrettung spezialisiert – auf Drohnen. Diese Drohnen werden eingesetzt um Badende zu überwachen und im Notfall Schwimmwesten abzuwerfen. Diese Schwimmwesten können dann von Menschen, die zu ertrinken drohen, verwendet werden um sich über Wasser zu halten bis die Rettungskräfte eintreffen.

Kurzer Krankenhausaufenthalt

Durch genau diese Drohnen konnte einem 14-Jährigen das Leben gerettet werden. Der Junge gerat in Not, als starke Wellen ihn immer wieder unter Wasser drückten. Von Rettungsschwimmern wurde eine Drohne losgeschickt, die eine Schwimmweste abwarf. Der Junge konnte schlussendlich gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er wenige Stunden später wieder entlassen.