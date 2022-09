Drohnen-Video zeigt Inneres von Hurrikan Fiona

Der Hurrikan Fiona hat in Puoerto Rico bereits schwere Schäden verursacht. Noch immer sind dort Hundertausende ohne Strom. In Kanada kamen während des Wirbelsturmes am Samstag zwei Menschen ums Leben.

Nun wurden neue Bilder vom Inneren des Hurrikans veröffentlicht. Die US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration hat gemeinsam mit dem Hersteller Saildrone Drohnen einen Blick in das in das Innere von Fiona gemacht. Die Aufnahmen wurden kürzlich auf Twitter veröffentlicht.

Take a look at Category 4 #HurricaneFiona from a @saildrone point of view! ????



Watch the #saildrone battle 50 ft waves & over 100 mph winds as it collects critical #ocean #data that will help #scientists better understand the physical processes of #hurricanes@NOAA @NOAA_AOML pic.twitter.com/yZhSFvHREU