Dümmster Verbrecher Englands gefasst

Ein Dieb erbeutete Hunderte von Euro aus gestohlenen Rubbellosen der Nationallotterie in England. Nun klickten die Handschellen.

Henderson Domingo erbeutete bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Putney, Südlondon, einen Stapel an Losen. Anschließend versuchte er in anderen Filialen die geklauten Lose einzulösen. Nach einem weiteren Überfall wurde die Polizei aufmerksam und erkannte den Mann, da er häufig in der Gegend zugegen war. Es klickten die Handschellen.

Er gestand vor dem Kingston Crown Court fünf Überfälle, drei versuchte Raubüberfälle und den Besitz eines Messers. In der Wohnung des 47-Jährigen in West Ealing wurde nach seiner Verhaftung außerdem Bargeld in Höhe von rund 15.000 Euro beschlagnahmt.

Nach seiner Verurteilung zu 14 Jahren Haft sagte Det Con Pippa Bregazzi von der Metropolitan Police: "Domingo wird eine beträchtliche Zeit im Gefängnis verbringen, um über das Leid nachzudenken, das er dem Personal der Supermärkte, die er angriff, zugefügt hat, sowie über seine eigene Dummheit und Gier.