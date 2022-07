Echte 'Lassie': Border Collie führt Rettungsteam zu verletzten Besitzer

Ein Border Collie rettete das Leben seines Besitzers, der letzte Woche im kalifornischen Tahoe National Forest 20 Meter tief stürzte. Das Tier schürte damit Erinnerungen an den Film-Klassiker "Lassie".

Der Hund namens Saul führte ein Such- und Rettungsteam zu seinem 53-jährigen Menschen zurück, nachdem dieser sich bei einer Wanderung in einem abgelegenen Teil des Waldes die Hüfte und die Rippen gebrochen hatte. Der Mann konnte im Laufe der Nacht eine Handyverbindung herstellen, um Hilfe zu rufen. Am nächsten Tag machte sich ein aus 25 Freiwilligen bestehendes Such- und Rettungsteam auf die Suche nach dem Mann, wobei sein letzter GPS-Punkt verwendet wurde.

"Einige Suchende dachten, sie hätten eine Stimme gehört, aber sie konnten nicht herausfinden, woher sie kam", sagte Sergeant Dennis Haack dem Sender KCRA . Dann entdeckten sie Saul, der auf sie zulief. Der kleine Border Collie begann auf und ab zu springen und sich im Kreis zu drehen, bevor er in Richtung seines Besitzers rannte, so Haack. Das Rettungsteam folgte dem tierischen Helden etwa 200 Meter weit direkt zu seinem verletzten Menschen, der unter einer Tarnplane Schutz gesucht hatte.

© Nevada County Sheriff's Search & Rescue

Das Rettungsteam rettete den Mann und brachte ihn mit einem Hubschrauber ins Spital. "Das eigentliche Verdienst gebührt dem Border Collie, der etwa 200 Meter durch den Wald rannte und in wahrer 'LASSIE'-Manier zwei Sucher anzeigte", so die Such- und Rettungseinheit des Nevada County Sheriffs in einer Erklärung. Der tapfere Welpe wurde nach Grass Valley zurückgebracht, wo er Leckerlis und ein "wohlverdientes Abendessen" bekam.