Ein Vermögen wert: Frau ergattert Luxus-Brautkleid um nur 17 Euro

Ein Brautkleid aus dem Secondhand-Geschäft zu einem Preis von gerade einmal 17 Euro? Was für viele wie ein Lottogewinn klingt, wurde für eine Frau in den USA zur Realität.

Doch das günstige Kleid war nicht nur optisch ein Volltreffer – es entpuppte sich als ein Designerstück von erheblichem Wert. Und es gibt noch eine weitere überraschende Wendung, die vor allem Fans einer weltberühmten TV-Serie begeistern dürfte.

Designer-Brautkleid um wenige Euro

Chicago (USA) – In einem Secondhand-Laden ein echtes Designer-Hochzeitskleid zu ergattern, ist eine Seltenheit. Dass dieses Kleid dann auch noch für gerade einmal umgerechnet 17 Euro (Stand: März 2025, etwa 18,99 US-Dollar) zu haben ist, klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein. Doch genau dieses Glück hatte eine Frau aus dem US-Bundesstaat Illinois (USA).

Ashley Cano, die sich laut ihrer eigenen Angaben im Internet leidenschaftlich dem Stöbern in Secondhand-Geschäften widmet, konnte ihr Glück kaum fassen. Sie liebt es, sich durch Regale und Kleiderstangen zu wühlen – stets in der Hoffnung, einen wahren Schatz zu finden. Diesmal wurde sie in einem Geschäft der US-amerikanischen Secondhand-Kette Goodwill fündig – und ihr Fundstück war tatsächlich ein echter Volltreffer.

Das besagte Hochzeitskleid war nicht nur eine elegante Robe, sondern trug auch ein Etikett, das selbst Modemuffel kennen könnten: Es handelt sich um ein Designerstück von Vera Wang. Die heute 75-jährige Designerin aus den USA ist weltweit bekannt für ihre luxuriösen Brautkleider, die oft von Prominenten getragen werden.

Ein Vera-Wang-Hochzeitskleid kostet üblicherweise zwischen etwa 2000 und 10.000 Euro, je nach Modell und Kollektion. Besonders exklusive oder individuell angefertigte Kleider können sogar deutlich teurer sein. Umso unglaublicher erscheint es, dass Ashley Cano ein solches Designerstück für nur 17 Euro ergattert hat.

In einem Video, das sie auf der Plattform TikTok geteilt hat, zeigt sie das Kleid stolz von allen Seiten und kann ihr Glück selbst kaum fassen. „Vera Freaking Wang. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Kleid bei Goodwill für 18,99 Dollar (ca. 17 Euro) gefunden habe“, erzählt Ashley in dem Clip voller Begeisterung.

Ein Kleid mit möglicher TV-Geschichte

Als wäre das alles nicht schon erstaunlich genug, könnte das Kleid noch eine ganz besondere Geschichte haben. Ashley ist nämlich überzeugt, dass es sich nicht um irgendein Vera-Wang-Kleid handelt, sondern um ein Modell, das Fans der Kultserie „Sex and the City“ bestens bekannt vorkommen dürfte.

Sie vermutet, dass genau dieses Kleid im ersten Kinofilm zur Serie getragen wurde – und zwar von der legendären Hauptfigur Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker. In einer berühmten Szene des Films posiert Carrie für ein Fotoshooting im Modemagazin Vogue in verschiedenen Designerroben – eines davon erinnert stark an das Kleid, das Ashley nun in den Händen hält.

„Es ist das Kleid von Carrie Bradshaw. Ich bin schockiert“, erklärt sie voller Begeisterung in ihrem TikTok-Video. Ob es sich tatsächlich um exakt jenes Kleid vom Filmset handelt, ist bislang zwar nicht eindeutig bestätigt, die Ähnlichkeit ist jedoch für viele Fans unverkennbar.

Begeisterung und Kaufanfragen aus aller Welt

Dass Ashley mit ihrem Fund einen Nerv getroffen hat, zeigt sich an den Reaktionen auf TikTok. Das Video wurde innerhalb weniger Tage über 140.000 Mal aufgerufen, hunderte User hinterließen Kommentare. Viele davon stammen von Fans der Serie, die sich geradezu darum reißen würden, das Kleid selbst zu besitzen.

„Das ist mein absolutes Traumkleid“, schwärmt eine Nutzerin. Andere betonen, dass Ashley mit diesem Fund ein kleines Vermögen machen könnte, wenn sie sich dazu entschließt, das Kleid weiterzuverkaufen.

Ashley selbst wirkt allerdings noch unschlüssig, wie sie mit dieser unverhofften Berühmtheit umgehen soll. In einem weiteren Beitrag auf TikTok erklärt sie: „Seit das Video viral gegangen ist, bekomme ich unzählige Anfragen.“ Dennoch wolle sie potenziellen Käuferinnen demnächst die Möglichkeit geben, das Kleid persönlich anzuprobieren.