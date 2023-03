'Einsamster' Orca der Welt in Gefangenschaft gestorben

Kiska, Kanadas letzter in Gefangenschaft lebender Orca, starb am 9. März im MarineLand in Ontario. Sie wurde 47 Jahre alt.

Kiska war als "der einsamste Orca der Welt" bekannt und verbrachte mehr als vier Jahrzehnte in Gefangenschaft. Sie wurde 1979 zusammen mit einem anderen Orca namens Keiko in den Gewässern vor Island gefangen. Keiko wurde durch die Hauptrolle in dem Film Free Willy" berühmt. Nachdem Keiko im Jahr 2003 verstarb war Kiska nun fast genau 20 Jahre völlig alleine im Becken "gefangen". Die offizielle Todesursache von Kiska wurde noch nicht bekannt gegeben. Brent Ross, ein Sprecher des Generalstaatsanwalts der kanadischen Provinz, sagte gegenüber Reuters, dass "eine Nekropsie von Fachleuten durchgeführt wurde, die von MarineLand beauftragt wurden". Kiskas Tod ereignet sich vier Jahre nachdem Kanada die Haltung von Walen und Delfinen in Gefangenschaft offiziell verboten hat. Kiska war jedoch von diesem Gesetz ausgenommen, da sie vor der Verabschiedung des Gesetzes gefangen worden war. Tierrechtsgruppen fordern mehr Transparenz in Bezug auf ihren Tod. Wir fordern Gerechtigkeit für das, was Kiska in den Händen von MarineLand erleiden musste", sagte Camille Labchuk, Geschäftsführerin der kanadischen gemeinnützigen Gruppe Animal Justice, gegenüber CBC. Wir fordern die Provinzbehörden auf, die Ergebnisse einer Obduktion zu veröffentlichen und MarineLand für die unrechtmäßigen Qualen, die Kiska erlitten hat, strafrechtlich zu verfolgen.