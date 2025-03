Empörendes Video: Influencerin entführt Wombat-Baby für Likes

Ein schockierendes Video aus Australien sorgt weltweit für Aufregung. Eine US-Influencerin hat ein Wombat-Jungtier aus der Wildnis entnommen, es vor laufender Kamera präsentiert und dann am Rand einer Straße abgesetzt.

Tierschützer und Politiker äußern heftige Kritik, die Behörden prüfen nun ein Einreiseverbot für die Frau.

US-Influencerin sorgt für Empörung in Australien

In einem mittlerweile gelöschten Video, das auf Instagram kursierte, ist zu sehen, wie die US-Influencerin Sam Jones in Australien ein Wombat-Baby von der Erde aufreißt. Das Tier strampelt und faucht, während sie triumphierend in die Kamera spricht: „Ich habe ein Wombat-Baby gefangen!“

???????? Stupid American influencer tourist steals a baby wombat causing greatest distress to the mother for laughs and clicks



Idiot Australian boyfriend cackling in the background.



What should happen to them? pic.twitter.com/0h4W5uTQwT — Katherine Deves Morgan ???????????? (@deves_katherine) March 11, 2025

Die Mutter des Jungtieres versucht, ihm zu folgen, während Jones trocken bemerkt: „Da ist die Mutter. Und sie ist sauer.“ Später setzt sie das hilflose Tier am Straßenrand ab, was es einer großen Gefahr aussetzt.

Kritik von Politik und Tierschutzorganisationen

Der Vorfall hat in Australien eine Welle der Empörung ausgelöst. Regierungsvertreter sowie Tier- und Naturschutzorganisationen verurteilen das Verhalten der Influencerin scharf. Außenministerin Penny Wong kommentierte in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel Seven: „Die Aufnahmen sind wirklich schrecklich. Jeder, der das sieht, denkt sich: ‚Bitte, lass das Wombat in Ruhe!‘“

Auch Innenminister Tony Burke zeigte sich verärgert und kündigte an, prüfen zu lassen, ob Jones gegen ihre Visa-Bedingungen verstoßen hat. „Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Individuum Australien verlässt. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen wird“, so Burke.

Tierschutzorganisation warnt vor lebensgefährlichen Folgen

Die australische Gesellschaft zum Schutz der Wombats warnt, dass das Verhalten der Influencerin schwerwiegende Folgen für das Tier haben könnte. „Sie hat ein Wombat-Baby mutwillig seiner Mutter entrissen, nur um Aufmerksamkeit im Internet zu bekommen. Danach hat sie es hilflos am Straßenrand ausgesetzt, wo es hätte überfahren werden können“, erklärte eine Sprecherin der Organisation.

Wombats – faszinierende Beuteltiere Australiens

Wombats sind in Australien beheimatete, unterirdisch lebende Beuteltiere, die vor allem in den südlichen und östlichen Regionen des Landes verbreitet sind. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv, ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen und haben einen stämmigen, rundlichen Körperbau. Besonders tragisch: Ein Jungtier, das zu früh von seiner Mutter getrennt wird, hat kaum eine Überlebenschance in der Wildnis.