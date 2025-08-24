Drogendeal: Polizei schnappt Syrer-Trio und Afghanen

Nach einem Drogendeal dreier Syrer am Samstagnachmittag in Wien hat das Landeskriminalamt noch am selben Abend den Kopf der Suchtgiftbande, einen Afghanen festgenommen.

Wien. Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnte am Samstag vier Männer festnehmen, die der Suchtmittelszene zugerechnet werden.

Drei Tatverdächtige – im Alter von 22, 23 und 38 Jahren, allesamt syrische Staatsangehörige – wurden laut Polizei auf frischer Tat bei einem Drogenhandel ertappt. Bei anschließenden Personsdurchsuchungen stellten die Ermittler Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet auch ein 35-jähriger afghanischer Staatsangehöriger ins Visier der Polizei. Der Mann wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten eine größere Menge Kokain und Marihuana sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag, ebenfalls in für die Szene typischer Stückelung.

Alle vier Tatverdächtigen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.