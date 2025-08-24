Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Drogen
© LPD Wien

Große Drogenmenge

Drogendeal: Polizei schnappt Syrer-Trio und Afghanen

24.08.25, 12:01
Teilen

Nach einem Drogendeal dreier Syrer am Samstagnachmittag in Wien hat das Landeskriminalamt noch am selben Abend den Kopf der Suchtgiftbande, einen Afghanen festgenommen.

Wien. Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnte am Samstag vier Männer festnehmen, die der Suchtmittelszene zugerechnet werden.

Drei Tatverdächtige – im Alter von 22, 23 und 38 Jahren, allesamt syrische Staatsangehörige – wurden laut Polizei auf frischer Tat bei einem Drogenhandel ertappt. Bei anschließenden Personsdurchsuchungen stellten die Ermittler Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet auch ein 35-jähriger afghanischer Staatsangehöriger ins Visier der Polizei. Der Mann wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten eine größere Menge Kokain und Marihuana sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag, ebenfalls in für die Szene typischer Stückelung.

Drogen
© LPD Wien

Alle vier Tatverdächtigen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden