Intime Details

Harrys Freunde sollen ihm vehement davon abgeraten haben, Meghan zu daten.

In seinem neuen Enthüllungsbuch Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors schreibt Tom Bower über die Beziehung von Prinz Harry (37) und Meghan (40). Angeblich sollen seine Freunde die Schauspielerin überhaupt nicht gemocht haben. Eine SMS soll zeigen, dass sie ihn gar für „komplett verrückt“ erklärt haben, weil er sich mit Me­ghan trifft. Sie habe keinen Humor und sei damals jedem auf die Nerven gegangen. Sexistische und rassistische Witze habe Meghan sofort kommentiert und sei beleidigt abgerauscht.

Meghan habe sich bei einer Hochzeit in Jamaika im Jahr 2017 sehr divenhaft verhalten. Mit Harrys Freunden habe sie nichts zu tun haben wollen. Sie habe Harry nur für sich alleine haben wollen. Das ist ihr schließlich gelungen.