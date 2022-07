Erdloch in New York verschluckt Kleintransporter

Der Kleinbus wurde nach heftigem Regen und Wind im Morris Park in der Bronx verschluckt.Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, doch der Starkregen macht der US-Großstadt schwer zu schaffen.

Zugetragen hat sich der skurrile Vorfall in den Bronx in New York. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Van, der am Seitenrand parkt, von einem aufgehenden Loch in der Straße verschluckt wird. Das Loch scheint entstanden zu sein, als ein darunter liegender Abwasserkanal während des starken Regens zusammenbrach", berichtete NY1.

© Youtube/ Eyewitness News ABC7NY ×

"Die Untersuchung der Ursache für den Einsturz der Fahrbahn dauert an", sagte Edward Timbers, ein Sprecher der Behörde, gegenüber der New York Times. "Das Wetter könnte sicherlich eine Rolle gespielt haben." Der Van wurde wenig später aus dem Loch herausgehoben. Wie die Anwohner gegenüber NY1 erklärten, war das Erdloch bereits das Zweite, das in ihrer Straße entstand, nachdem Hurrikan Ida im Jahr 2021 eines verursacht hatte. Berichten zufolge kam es in dieser Woche erneut zu Überschwemmungen in ihren Kellern.

Sinklöcher entstehen, wenn die Landoberfläche nicht mehr gestützt werden kann, weil die Grundwassermenge unter der Oberfläche bei starken Regenfällen ansteigt. Diese Art von Wetterereignissen steht im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung.