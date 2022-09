Den letzten Film drehte Eva Mendes 2014, wo ihr Ehemann Ryan Gosling sein Regiedebüt gab. Seitdem ist es ruhiger um die Schauspielerin geworden. In einem Interview verrät sie nun warum.

In dem Jahr in dem die US-amerikanische Eva Mendes ihren letzten Film "Lost City" drehte, kam auch ihre erste gemeinsame Tochter mit Schauspieler Ryan Gosling zur Welt. Da sie ab diesem Zeitpunkt ihre Familie an erste Stelle setzen wollte, musste die Filmkarriere etwas in der Hintergrund rücken. Mangelnde Rollenangebote seien nicht das Problem gewesen, wobei sie anmerkt, dass er sehr ermüdend gewesen sei, immer nur stereotypische "Latina-Rollen" angeboten bekommen zu haben. Grund dafür sind ihre kubanischen Wurzeln. Dennoch meint sie, dass dieses Problem in den letzten Jahren um einiges besser geworden sei, damals musste sie "für die guten Rollen kämpfen".

Gibt es ein Comeback?

Kurzzeitig hatte sie überlegt eine Karriere hinter der Kamera zu starten, verwarf die Idee aber relativ schnell wieder. Stattdessen entwarf sie gemeinsam mit dem Label "New York & Company" eine eigene Mode-Kollektion, die sie unter anderem auch in ihren 19 eigenen Mode-Boutiquen in ganz Amerika verkauft. Außerdem beteiligt sie sich beim Unternehmen "Skura Style", welches Küchenschwämme herstellt, die nicht gleich "auseinanderfallen" sollen oder unangenehme Gerüche annehmen.

Ein mögliches Comeback auf die große Leinwand hält sie derzeit für eher unwahrscheinlich, kategorisch ausschließen möchte sie es aber auch nicht. "Wer weiß, was ich in der Zukunft machen werde.“, sagt sie abschließend zur Frage über eine mögliche Rückkehr nach Hollywood.