Ex-Lehrerin strippt nun auf OnlyFans und Junggesellenabschieden

Eine ehemalige Lehrerin, die jetzt als OnlyFans Model und Stripperin arbeitet, behauptet, dass sie die Kunst der Planung der besten Junggesellenabschiede beherrscht.

Auf ihrer Website bietet sie Dienstleistungen an, die von Flughafentransfers mit einer Stripperin über nackte Kellnerinnen bis hin zu "P***y Shots" und ihrer charakteristischen Live-Strip-Show reichen.

© Instagram/jadebenidorm

Sie sagte dem Daily Star: "Ich habe eine Menge Dinge organisiert, vom eigentlichen Transport in und aus dem Resort und den Hotels, die Junggesellen- und Junggesellinnen-freundlich sind, bis hin zu den wirklich aufregenden Dingen wie mein Villa Retreat, das zwei Stunden Freibier und einen Striptease beinhaltet."

© Instagram/jadebenidorm

Jades extreme Stripshow ist in Benidorm, Spanien, als einzige Stripshow berüchtigt, die Sexspielzeug einbezieht. "Ich quäle sie in der Show ziemlich oft. Nicht körperlich, sondern mit Kerzenwachs und so weiter", sagt sie. Sie ist auch dafür bekannt, dass sie Jungessellen auspeitscht und ihre Körperhaare mit Wachs entfernt.

© jadebenidorm/instagram ×

Jade erklärt, dass sie das Erlebnis darauf zuschneidet, wie viel der Junggeselle aushalten kann. "Wenn sie ein bisschen schüchtern sind, kann ich sie ein bisschen zähmen, und wenn sie für alles zu haben sind, kann ich es ein bisschen aufdrehen", erklärt sie.