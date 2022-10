Ex-Mönch heiratet einen Mann kirchlich

Der ehemalige Benediktinermönch Anselm Bilgri konnte in einer katholischen Kirche in München seinen Markus ehelichen.

Der frühere römisch-katholische Geistliche konnte seinen Mann Martin am Wochenende in einer Kirche in München heiraten. Anselms Bilgri hatte 2020 der katholischen Kirche den Rücken gekehrt und ist inzwischen zu den liberalen Alt-Katholiken übergetreten.

Kurz nach seinem Austritt bekannte sich Bilgri zur Homosexualität und wurde offener Kritiker der Kirche und Gegner des Zwangszölibats. Zudem fordert er mehr Rechte für Homosexuelle. Rund 40 Jahre war der heute 68-Jährige Benediktinermönch, wurde damals von Joseph Ratzinger zum Priester geweiht.

2021 gab Bilgri seinem 30 Jahre jüngeren Partner im Standesamt das Ja-Wort. Nun konnten sie auch ihre Liebe in der Kirche besiegeln.