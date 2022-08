Experte warnt vor Mega-Blackout im Winter

Wie teuer und kalt werden kommender Herbst und Winter tatsächlich? Die Gaspreise schießen in luftige Höhen und sie ziehen die Strompriese mit. Ein Experte warnt überdies vor einem Mega-Blackout.

Aufgrund der hohen Gaspreise installieren immer mehr Menschen für die kalte Jahreszeit elektrische Heizungen. Das könnte jedoch ein teures Vergnügen werden, da auch die Strompreise inzwischen kräftig anziehen. Des Weiteren könnte so auch das Stromnetz überlastet werden und im absolut schlimmsten Fall zusammenbrechen.

Bei einem kompletten Zusammenbruch des Stromnetzes wäre auch das Handynetz weg und man könnte niemanden mehr kontaktieren. Ein deutscher Experte hat nun vor einem Mega-Blackout im Winter gewarnt. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine großflächige Blackout-Situation geraten“, sagt Martin Kleimaier, Leiter des Fachbereichs Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie im Verband VDE, gegenüber dem Tagesspiegel.

Die Politik muss gegensteuern

Die Politik müsse handeln, um einen solchen Blackout tunlichst zu verhindern. „Ich halte es für absolut sinnvoll, die drei Kernkraftwerke länger laufen zu lassen“. […] Die Nachbarländer hätten wenig Verständnis, uns in Notlagen Strom zu liefern, wenn wir unsere Kernkraftwerke mehr oder weniger mutwillig ausschalten“, führt Kleimaier aus. Auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) meinte in der Bild am Sonntag: „Wir müssen daran arbeiten, dass zur Gaskrise nicht eine Stromkrise kommt. Deshalb darf mit Gas nicht länger Strom produziert werden, wie das immer noch passiert.“

Die Gasproblematik zeitigt also auch Auswirkungen auf Stromerzeugung, -verfügbarkeit und –preis. Fakt ist: Diesen Winter werden auf uns alle empfindlich höhere Strom- und Gaskosten zusammen.