Fellharmonie statt Philharmonie: Dieser Vierbeiner ist ein Piano-Star

Hunde sind klug. Hunde sind lernfähig. Und Hunde lieben Futter. Was passiert also, wenn man einem Golden Retriever ein Klavier mit eingebautem Snackspender vorstellt?

Ein Video aus Arlington (Virginia, USA) zeigt, wie Hundedame Ellie sich mit einem Mini-Piano anlegt und dabei Millionen zum Lachen bringt. Denn das Tier hat eine ganz eigene Art, Musik zu machen – mit äußerst begrenztem Erfolg.

Golden Retriever entdeckt Mini-Klavier

Es klingt wie der Start einer großen musikalischen Karriere: Kevin Bubolz, Hundebesitzer aus Arlington, setzt seine Golden Retriever-Dame Ellie vor ein winziges Piano und demonstriert ihr dessen Funktion. Ein sanfter Tastendruck, ein hoher Ton erklingt – doch das ist nicht alles! Plötzlich fällt unter dem Klavier eine kleine Portion Trockenfutter heraus. Ein echtes Wunderwerk der Technik – zumindest aus der Sicht von Ellie.

Für die vierbeinige Musikliebhaberin gibt es nun nur noch eine Mission: möglichst viele Leckerlis erobern! Ohne zu zögern hämmert sie mit ihrer Pfote auf die Tasten. Ob die gespielten Töne angenehm sind? Egal! Doch schon bald folgt die bittere Enttäuschung: Das Piano gehorcht nicht mehr.

Ellies großes Missverständnis

Ellie hat einen klaren Plan – das Schlagen auf die Tasten führt zu Futter. Doch nach wenigen Versuchen bleibt die Belohnung aus. Herrchen Kevin versucht, seiner lernwilligen, aber etwas übereifrigen Schülerin zu erklären, dass das System nicht unbegrenzt Futter ausspuckt. Doch für Ellie ist das Konzept der „begrenzten Ressourcen“ genauso schwer verständlich wie eine Steuererklärung.

Frustriert probiert sie es weiter. Sie hämmert auf die Tasten, als wolle sie ein Konzert für eine Horde ungeduldiger Fans geben. Doch das Klavier bleibt stur. Glücklicherweise naht Unterstützung: Artgenossin Emma hat die Lage durchschaut – oder will zumindest ein Stück vom Snack-Kuchen abhaben. Mit vereinten Kräften versuchen die beiden Hunde, den geheimnisvollen Mechanismus erneut in Gang zu setzen. Es folgt ein tierisches Duett, das jede klassische Komposition in den Schatten stellt.

TikTok lacht Tränen – 37 Millionen Mal

Ob das musikalische Talent von Ellie und Emma jemals für einen Plattenvertrag reicht, ist fraglich. Aber in der Welt des Internets haben sie längst Superstar-Status erreicht. Seit der Veröffentlichung am 12. Februar wurde das Video mehr als 37 Millionen Mal angesehen und hat über 1,8 Millionen Likes gesammelt. Kein Wunder – selten hat ein kleines Klavier für so große Unterhaltung gesorgt.

Hundebesitzer Kevin Bubolz scheint ohnehin ein Händchen für virale Hits zu haben. Mit seiner Mischung aus tierischem Chaos, niedlichen Vierbeinern und cleveren Ideen begeistert er immer wieder Millionen. Wer weiß, vielleicht steht das nächste Video schon in den Startlöchern – dieses Mal mit einer kompletten Hundeband? Bleibt nur eine Frage: Wie viel Trockenfutter wird das wohl kosten?