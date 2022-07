FKK-Comeback: Der Osten macht sich wieder nackig

Ist FKK wieder im Trend?

Immer mehr junge Leute entdeckten ihre Vorliebe für Nacktheit an Badestränden im Osten. Aber das war nicht immer so. Nach dem die Mauer fiel wollte niemand das Klischee vom typischen Nackt-Ossi bedienen. Der moderne West-Mensch trug Schwimmsachen und bedeckte sich beim Baden.

Vorbei! Inzwischen werden sogar wieder neue Nacktbadestrände ausgewiesen, so wie am Cospudener See bei Leipzig.

FFK-Experte Koch: "Jetzt ist die Generation erwachsen, welche als Enkel mit Oma und Opa hüllenlos am Strand war. Die entdecken jetzt das positive Körpergefühl mit den eigenen Kindern neu. Und dann kommen auch die jungen Leute und Studenten dazu, welche Lust auf Natur und Natürlichkeit haben."