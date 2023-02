Flat-Earther glaubt, dass jeden Tag Millionen ausgegeben werden, 'um Lüge aufrecht zu erhalten'

Ein "Flat-Earther" hat behauptet, dass 52 Millionen Dollar pro Jahr ausgegeben werden, um die Menschen davon zu überzeugen, dass die Erde rund ist.

In einer sehr hitzigen Debatte, die derzeit in den sozialen Medien die Runde macht, fragt der Kiwi-Komiker Guy Williams eine Anhängerin der flachen Erde, was sie davon hält, dass die NASA Bilder veröffentlicht hat, die beweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Die Frau antwortet: "Sie haben nichts anderes als Photoshop, CGI und Gemälde".

Bevor Williams jedoch fragen kann, woher ihre schiere Überzeugung kommt, unterbricht die Frau: "Wir haben die Beweise und den Beweis und alles. Wir fordern sie heraus, die Kurve zu finden!"

Sie fährt fort: "Das macht keinen Sinn, es ist nicht richtig, dass die Leute belogen und betrogen werden, nur weil sie böse und reich sind." Eine noch bizarrere Behauptung ist, dass die Frau glaubt, "diese Lügner" bekämen eine Menge Geld, um die Scharade aufrechtzuerhalten, dass die Erde rund sei. "Sehen Sie, Sie müssen sich klarmachen, dass diese Lügner 52 Millionen Dollar pro Tag für Photoshop, Gemälde und CGI erhalten, während in Afrika Kinder verhungern", sagt sie.

Die Anhänger der flachen Erde haben regelmäßig behauptet, dass die Beweise aus dem Weltraum, die zeigen, dass die Erde rund ist, gefälscht sind.