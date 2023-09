Fliegendes Auto soll Reisen revolutionieren

Das Vorzeigemodell bietet eine beeindruckende Reichweite von 100 Kilometer und eine Flugzeit von 40 Minuten bei einer kurzen Ladezeit von 20-25 Minuten.

Doroni Aerospace, ein führendes Unternehmen der eVTOL-Branche mit Sitz in Florida, schickt sich an, mit der Einführung seines bahnbrechenden fliegenden Autos, das bis 2025 ausgeliefert werden soll, die Landschaft des Luxusreisens neu zu definieren. In jüngster Zeit hat Doroni den erfolgreichen Abschluss von über 70 Testflügen gefeiert, darunter auch solche, die vom CEO persönlich geflogen wurden.

Modell soll bald auf den Markt

Inmitten der rasanten Expansion des eVTOL-Marktes, der bis 2040 auf einen erstaunlichen Wert von 1 Milliarde Dollar anwachsen soll, hebt sich Doroni durch sein unverwechselbares, elegantes und unwiderstehlich ansprechendes Design ab, das die Herzen der Verbraucher weltweit erobern wird.

Das Vorzeigemodell bietet eine beeindruckende Reichweite von 100 Kilometer und eine Flugzeit von 40 Minuten bei einer kurzen Ladezeit von 20-25 Minuten. Mit einer Kapazität für zwei Passagiere und einer Nutzlast von bis zu 500 Pfund ist das Erlebnis intuitiv und mühelos gestaltet. Ermöglicht wird dies durch ein fortschrittliches halbautonomes Flugkontrollsystem, das die Steuerung zu einem Kinderspiel macht.