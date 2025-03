Flugbeigleiter gibt plötzlich Violinen-Konzert

Ein ungewöhnlicher Moment auf einem Flug der US-amerikanischen Fluglinie United Airlines sorgt derzeit für Gesprächsstoff im Internet.

Ein Crew-Mitglied griff nach der Landung zur Violine und spielte den Passagieren ein kurzes Konzert, während sie darauf warteten, das Flugzeug zu verlassen. Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein.

Flugbegleiter sorgt für Debatte

Auf einem United Airlines-Flug innerhalb der USA kam es zu einer besonderen Szene: Ein Mitglied der Flugbegleitung sorgte mit einem kurzen Violinenspiel für eine Überraschung, während die Passagiere nach der Landung auf das Aussteigen warteten. Ein Reisender filmte den Moment und stellte das Video auf die Plattform Reddit. Zu sehen ist, wie der Flugbegleiter mit seiner Violine den Gang entlanggeht und den wartenden Fluggästen ein kurzes musikalisches Zwischenspiel bietet.

Das Video, das etwa eineinhalb Minuten dauert, zeigt die Passagiere, die noch in ihren Sitzen verweilen, während weiter vorne im Flugzeug bereits einige ihre Handgepäckstücke aus den Ablagefächern holen. Währenddessen spaziert der Mann mit seiner Violine durch den Mittelgang und spielt – offensichtlich gut gelaunt – ein kleines Musikstück.

Reaktionen im Netz

Die Online-Community reagierte gespalten auf die Aktion. Der Passagier, der das Video hochgeladen hatte, zeigte sich jedenfalls begeistert. „Gerade in San Francisco (Kalifornien, USA) gelandet und beim Warten auf das Aussteigen plötzlich Musik gehört – eine wirklich nette Überraschung und eine angenehme Abwechslung zu den sonst oft negativen Schlagzeilen über Fluglinien“, schrieb er unter das Video.

Doch nicht alle teilten diese Freude. Einige Kommentatoren fanden die musikalische Darbietung eher störend. Ein Nutzer auf Reddit ärgerte sich: „So etwas würde mich auf einem Flug ziemlich aufregen… Wir sitzen alle in einem Metallrohr fest, und der Typ denkt, jeder will sich seine Musik anhören.“

Ein anderer Kommentator sah die Aktion humorvoller und meinte: „Ein schlauer Trick. Er hat mit seiner Musik die Aufmerksamkeit aller, spaziert gemütlich den Gang entlang und kommt schneller raus als die anderen.“

Diskussion über Rücksicht und Unterhaltung

Auch die grundsätzliche Frage, ob Musikdarbietungen in Flugzeugen angebracht sind, wurde lebhaft diskutiert. „Das wäre einfach nur nervig. Wer kommt auf die Idee, mitten auf einem Flug ein Konzert zu geben?“, schrieb ein weiterer User. Manche fühlten sich gar an Szenen aus dem Film Titanic erinnert, als die Musiker weiterspielten, während das Schiff sank.

Andere wiederum fanden die musikalische Einlage sympathisch und verteidigten den Flugbegleiter. „Natürlich gibt es wieder die üblichen grantigen Leute, die ihn am liebsten angeschrien hätten, er soll sich hinsetzen und die Klappe halten“, kommentierte eine Person. Sie fügte hinzu: „Ich wette, der Kerl mag die Passagiere wirklich und wollte einfach ein bisschen gute Stimmung verbreiten. Bei dem Gehalt, das er wahrscheinlich bekommt, ist so eine positive Einstellung keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht sollten die Nörgler mal still sein. Schönen Tag noch!“

Musik über den Wolken kein Einzelfall

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich Flugreisende während oder nach einem Flug über Live-Musik wundern. Bereits im Jahr 2023 kam es auf einem Flug der irischen Fluglinie Aer Lingus von Dublin (Irland) nach New York (USA) zu einer ähnlichen Szene. Dort stimmten eine Geigerin und ein Akkordeonspieler gemeinsam ein traditionelles irisches Musikstück an – zur Freude einiger, aber auch zum Ärger vieler Mitreisender.

Ein Marketingmitarbeiter namens Adam Singer veröffentlichte damals ein Video der Szene auf der Plattform X (vormals Twitter). In seinem Beitrag schrieb er: „Aer Lingus-Flug von Dublin nach New York gestern. Ich verstehe, dass das gut gemeint ist, aber es ist einfach keine gute Idee, Musik (oder noch schlimmer: Gesang) in einem geschlossenen Raum zu spielen, aus dem es kein Entkommen gibt.“