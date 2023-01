Frau, die 15 Minuten klinisch tot war, will 5 Jahre im Himmel gewesen sein

Eine Frau, die etwa 15 Minuten lang klinisch tot war, sagt, dass sie während ihres Todes insgesamt fünf Jahre im Himmel verbracht hat und sich lebhaft daran erinnert, wie es war.

Als Dr. Linda Kramer erlitt als sie auf Klo ging einen Herzstillstand und war rund 15 Minuten klinisch tot. Aber während der Zeit, in der sie von Sanitätern behandelt wurde, fühlte sie sich, als wäre sie fünf Jahre lang im Himmel gewesen.

Da es "die Zeit nicht gibt", wie wir sie wahrnehmen würden, sagte sie, sie würde die Zeit schätzen, je nachdem, wie weit sie durch diese "andere" Welt, in der sie sich nun befand, gereist war. Sie schätzte, dass sie im wirklichen Leben etwa drei bis sechs Kilometer pro Stunde gehen konnte, und nutzte dies, um die Zeit zu messen, während sie sich im Himmel bewegte.

Dr. Linda stellte fest, dass sie in diesem Bereich jede beliebige Gestalt annehmen und sogar in andere Menschen, denen sie im Himmel begegnete, verwandelt werden konnte, und der Ort selbst war voller beeindruckender visueller Eindrücke. Sie sagte: "Da fand ich mich in einem Bereich wieder, den ich das Blumenfeld nannte. Ich beobachtete eine Bergkette, die 30.000 Mal höher war als der Mount Everest. Im Hintergrund des Ortes, an dem ich mich befand, befindet sich eine riesige Bergkette. Ich konnte Gebäude mit Wolkenkratzern sehen. Im Vergleich dazu sind Dubai wie kleine Miniaturhütten. Ich sah Seen, ich konnte alles in einem Panoramablick sehen." Weiters erklärte sie, dass die 15 Minuten für die Frau im Himmel wie fünf Jahre waren.

Wenn sie irgendwo sein wollte, stellte sie sich vor, dort zu sein, und fühlte sich sofort an diesen Ort versetzt, konnte scheinbar nach Belieben auf Bergen und anderen Orten erscheinen. Ein Wissenschaftler hat jedoch erklärt, dass ein Leben nach dem Tod nicht möglich ist, da ein Fortbestehen des Bewusstseins nach dem Tod so gut wie unmöglich ist.