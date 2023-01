Frau fragte nach Gluten im Essen: Plötzlich umringten sie zehn Kellner

Eine Frau hat ein Restaurant für die "schreckliche Erfahrung" gerügt, die sie gemacht hat, nachdem sie nach Gluten in ihrem Essen gefragt hatte.

Die Nutzerin Kyla berichtete auf TripAdvisor, sie sei von "etwa 10 Kellnern" umringt gewesen, die aussahen, als wollten sie sich "prügeln", als sie bei einem Besuch im Royal Nawaab in Manchester eine einfache Frage stellte, wie die Manchester Evening News berichteten. "Ich habe Probleme mit Gluten und entscheide mich daher oft für diese Art von Restaurant, um die Sicherheit bei der Zubereitung der Speisen zu gewährleisten", schrieb Kyla.

"Ich fragte nach dem Allergiebuch und erhielt ein unsauberes Dokument, aus dem hervorging, dass alles auf der Speisekarte Gluten enthielt. Als aber mein Mann dies mit dem Geschäftsführer besprach, lachte er und fand es lustig. Als mein Mann sagte, dass es nicht in Ordnung sei zu lachen, kamen etwa 10 andere Kellner und standen um uns herum, als ob sie sich mit uns prügeln wollten. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe hier schon erfolgreich per Lieferung gegessen. Es war eine furchtbare Erfahrung. Nie wieder."

Die Chefs des Restaurants reagierten auf die Beschwerde und sagten, sie würden "schnelle Maßnahmen" ergreifen, um sicherzustellen, dass "unsere zukünftigen Gäste einen vorbildlichen Service und ein vorbildliches Produkt erhalten".

Gegenüber den Manchester Evening News sagte ein Sprecher des Lokals: "Es ist immer besorgniserregend, wenn wir hören, dass unsere Gäste unzufrieden mit dem von uns angebotenen Service sind. Wir möchten versichern, dass wir das Feedback unserer Kunden sehr ernst nehmen und die angesprochenen Punkte in vollem Umfang berücksichtigen. Unsere Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen werden rigoros überprüft, und nur durch konstruktives Feedback sind wir in der Lage, unsere Servicestandards kontinuierlich zu verbessern."