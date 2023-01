Frau heiratete, ohne es zu wissen, eigenen Cousin – Und ist jetzt schwanger

Eine Frau entdeckte, dass sie versehentlich ihren Cousin geheiratet hat, während sie mit seinem Baby schwanger war

Eine Frau aus Utah hat herausgefunden, dass sie versehentlich ihren Cousin geheiratet hat, während sie mit seinem Baby schwanger war. Die Mutter Marcella Hill teilte die Enthüllung auf TikTok, die sich daraufhin viral verbreitete. Die 41-Jährige und ihr Ehemann saßen auf der Couch, als sie im Internet nach Babynamen suchten, und schauten bei FamilySearch nach, was sie finden konnten. Bizarrerweise bemerkten die beiden etwas Seltsames an den Namen ihrer Großeltern und Urgroßeltern.

"Ich habe es noch nie jemandem öffentlich gesagt, aber ich habe aus Versehen meinen Cousin geheiratet", sagte die TikTokerin. "Mein Mann sitzt neben mir auf seinem eigenen FamilySearch und sagt: 'Oh, das ist ja lustig, wir haben die gleichen Namen wie Oma und Opa. Ich schaue mir diese Zeile an, und es ist alles dasselbe wie bei mir. Also denke ich: 'Oh nein, du bist immer noch in meinem Konto eingeloggt. Dann sehen wir uns das an und stellen fest, dass mein Opa der Cousin ersten Grades seiner Oma ist."

Nachdem sie mit ihren jeweiligen Großeltern telefoniert hatten, erfuhren sie, dass sie tatsächlich dieselben Ururgroßeltern haben. "Ja, das stimmt. Sie lebten zusammen, als sie als Kinder aufwuchsen", sagte Marcella über ihre Urgroßeltern.

Nach der Gesetzgebung des Bundesstaates Utah dürfen Cousins und Cousinen ersten Grades eigentlich nur dann heiraten, wenn beide über 65 Jahre alt sind und ein Bezirksgericht festgestellt hat, dass eine der beiden Parteien keine Kinder bekommen kann.