Es wirkt wie in einem Slapstick, ist aber so in einem Café passiert.

Eine Frau geht in ein Cafe, als plötzlich etwas aus ihrem Kleid herausfällt. Sie tut so, als wenn nichts passiert wäre und geht einfach weiter. Genau zu diesem Zeitpunkt kommt ein Mann herein. Als er seinen Hut abnimmt, rutscht er auf der Kacke aus. "Oh, das ist ein Haufen", sagt er auf dem Video. Ob er weiß, dass es sich um menschliche Exkremente handelt, wird nicht klar.

Das Netz ist über den Vorfall entsetzt. "Wie kann man in einem Geschäft einfach so einen Klotz fallen lassen und weitergehen?", schreibt ein User.

Es scheint aber keine Seltenheit zu sein, dass Frauen einfach auf den Boden machen. Denn ein weiterer User fügt hinzu: "Ich arbeite im Kundenservice in Großbritannien und das ist in meinem Laden in weniger als 5 Jahren bereits vier Mal passiert. Und alles waren Frauen."