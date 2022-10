Der 33-jährige Bradley Martyn ist auf den Social-Media Kanälen dafür bekannt, gerne Gewicht zu stemmen oder als Ersatzgewicht eben auch schöne Frauen. Nun hat er es aber scheinbar übertrieben und sich gehörig verletzt, sodass er sogar ins Krankenhaus musste.

Auf Instagram und TikTok kennt man den Fitness-Influencer Bradley Martyn vor allem durch seine Trainingseinlagen mit einer oder gleich mehreren Frauen als Gewichte. Dabei lief bisher auch alles immer gut, bis jetzt.

In einem neuen Post des 33-jährigen sieht man ihn, wie er eine junge Dame, welche auf einem Gewicht balanciert, in die Höhe stemmt. Auf dem ohnehin schon zittrigen Untergrund, versucht die Dame dann zur Krönung auch noch Kniebeugen zu machen. Schließlich kam es, wie es kommen musste und das instabile Gefüge brach zusammen. Dabei landete der Fuß der Frau direkt auf dem Gesicht des Fitness-Influencers. Dieser musste anschließend ins Krankenhaus, da er eine Platzwunde an der Unterlippe hatte und wurde mit zehn Stichen genäht.