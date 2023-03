Frau schlug sich selbst mit Hammer: 8 Jahre Haft!

Kurioser Fall: Eine Frau schlug sich selbst mit einem Hammer grün und blau und behauptete später, eine Gruppe von Menschenhändlern wäre für ihre Verletzungen verantwortlich.

Eleanor Williams, 22 aus Barrow, wurde zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt, nachdem sie fälschlicherweise behauptet hatte, sie sei von einer Bande asiatischer Sexhändler niedergeschlagen worden.



Zuvor war sie in acht Anklagepunkten für schuldig befunden worden, die darauf abzielten, den Lauf der Justiz zu stören, nachdem sie fünf Männer der Vergewaltigung beschuldigt hatte, was dazu führte, dass einer von ihnen ins Gefängnis kam.

Williams war 16 Jahre alt, als sie zum ersten Mal behauptete, sie sei auf einer Party invergewaltigt worden. Später behauptete sie, sie sei nach einer Nacht im Nachtclub Manhattans erneut in ihrer Wohnung von demselben Mann vergewaltigt worden. Sie sagte weiter, dass sie seit ihrem 12. Lebensjahr gezwungen worden sei, an Sexpartys in Nordengland teilzunehmen und nach Ibiza gebracht worden sei, wo der Missbrauch fortgesetzt wurde. Sie sagte, sie sei als Sklavin auf einer Auktion in Amsterdam verkauft worden, während sie mit ihrer Schwester im Urlaub war.

Alle Anschuldigungen stellten sich im Gerichtsverfahren als falsch heraus. Wie klar wurde, hatte sich die Frau selbst mit einem Hammer verletzt. In einem Brief an den Richter entschuldigte sich für ihr Verhalten."Ich weiß, dass ich einige Fehler gemacht habe und es tut mir leid, aber ich war jung und verwirrt. Als ich den Facebook-Beitrag schrieb, wollte ich nie Probleme in der Gemeinschaft verursachen. Ich bin am Boden zerstört über die Folgen, die das fürhatte. Ich wurde an diesem Morgen aus dem Krankenhaus entlassen und war in einem schlechten Zustand....konnte nicht klar denken.Die Staatsanwaltschaft stellte fest, Williams habe sich die Verletzungen mit einem Hammer selbst zugefügt, der in der Nähe ihres Bluts gefunden wurde. Staatsanwalt JonathanKC sagte, der Vorfall sei daseiner Reihe von falschen Anschuldigungen, die Williams gemacht hatte. In seinem Schlussplädoyer sagte der Staatsanwalt den Geschworenen:Die Angeklagte geht online zu ihren Social-Media-Kontakten und findet tatsächlich zufällige Namen im Internet, die sie als Opfer des Menschenhandels oder als Täter darstellt.Es wurde behauptet, Williams habe einige Nachrichten an sich selbst geschickt und sie so aussehen lassen, als ob sie von Menschenhändlern oder Tätern stammten.