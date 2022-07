Frau uriniert mitten in Bus

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die einfach in einem Bus dem Ruf der Natur folgte.

Über 800 Euro Sachschaden entstand an dem Bus, in dem eine Frau ihr Geschäft erledigte. Nun werden sie und ihr Begleiter mithilfe von Fahndungsfotos gesucht.

© Dorset Police ×

Der Vorfall ereignete sich in der Grafschaft Dorset in Südwest-England. Eine Frau und ihr Begleiter besteigen einen Doppeldeckerbus. Nachdem sich der Fahrer weigert, zwischen zwei Haltestellen anzuhalten, uriniert die Frau einfach in den Bus.

Während sie sich erleichtert, beschimpft ihr Begleiter andere Fahrgäste und tritt gegen die Bustüre.

© Dorset Police ×

Danach soll die Frau noch zwei Passagiere angegriffen haben. Nach dem Vorfall müssen alle Fahrgäste den Bus verlassen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.