Fuchs sorgt für großen Internet-Ausfall in gesamter Stadt

Vier Tage lang musste eine italienische Stadt ohne Internet auskommen. Der Grund: Ein unschuldiger Fuchs.

Die rund 5000 Einwohner von Caponago in der Provinz Monza (Italien) mussten vier Tage lang ohne Internet leben. Für Ladenbesitzer, Büroangestellte und Menschen, die aus dem Home-Office arbeiten, waren die Tage ein Albtraum.

Von dem Internet-Ausfall waren Wohnhäuser, Geschäfte und die Gemeindeämter betroffen. In der gesamten Stadt sorgte der Ausfall für Probleme. Sogar das Blutspenden war in dieser Zeit nicht möglich. Caponago war lahmgelegt.

Vier Tage lang gefangen

Wütende Bürger bombardierten die Service-Hotlines ihrer Anbieter mit Beschwerden. Der Fehler wurde nach vier Tagen am 23. Oktober behoben. Doch nun wurde der Übeltäter bekannt. Ein Fuchs habe das Internet in der gesamten Gemeinde ausgeschaltet, so zahlreiche italienische Medien.

Laut der Stadtverwaltung ist das kleine Raubtier in einen offenen Telefonschacht abgestürzt. Der Deckel war verschwunden. Das Tier konnte sich nicht alleine befreien und fing aus Verzweiflung an, die Glasfaserkabel anzubeißen.

Feuerwehr retteten das Tier

Der Fuchs zerriss das Kabel. Damit sorgte das Raubtier für den Internet-Ausfall in der Ortschaft. Die Stadt teilte mit: "Dieses Kabel überträgt Daten von praktisch allen Festnetzbetreibern."

Um das unschuldige Tier zu retten, musste die Feuerwehr ausrücken. Sie brachten den Fuchs in Sicherheit. Die Techniker konnten danach die zerstörten Glasfaserkabel reparieren.

Derzeit laufen die Ermittlungen, wieso der Schacht nicht gesichert war und wer den Deckel entfernt hat. Die Anwohner konnten dem niedlichen Übeltäter verzeihen.