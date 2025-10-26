Erdbeben löst Panik in Italien aus

Hunderte Menschen liefen aus Angst auf die Straße

Ein Beben der Stärke 4,0 hat in der Nacht auf Sonntag die Gegend um die süditalienische Stadt Avellino erschüttert. Laut dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum in einer Tiefe von 14 Kilometern. Das Beben konnte man deutlich in Avellino und den umliegenden Orten spüren. Hunderte Menschen liefen aus Angst auf die Straße. Mehrere von ihnen verbrachten die Nacht in ihren Autos, wie italienische Medien berichteten.

Die Erschütterung war auch in den Provinzen Benevento, Salerno und Neapel deutlich zu spüren. Die Telefonzentralen der Feuerwehr wurden von Anrufen verängstigter Bürger überflutet, die Informationen suchten. Nach ersten Kontrollen des Zivilschutzes und lokaler Behörden, wurden weder Verletzte noch gravierende Gebäudeschäden festgestellt.

Angst in der Bevölkerung

Die Angst bleibt jedoch groß, auch weil seit Samstagnachmittag Dutzende kleinere Erdstöße in der Gegend gemeldet wurden. "Die Menschen sind besorgt und verängstigt, seit gestern hören die Erschütterungen nicht auf", sagte Ciro Aquino, Bürgermeister der Ortschaft Montefredane, in der das Epizentrum lag. "Es gibt keine Einstürze, und derzeit liegen keine Meldungen über Schäden vor. Die Situation ist unter Kontrolle, bleibt aber beunruhigend." Nach den ersten Erschütterungen am Samstag hatte der Bürgermeister bereits für Montag die Schließung der Schulen angeordnet.

Auch in der Ortschaft Mercogliano ist die Angst groß. In einigen Privathäusern sollen kleine Risse aufgetreten sein, die aber noch überprüft werden müssen. Viele Bürger gingen auf die Straße und übernachteten in ihren Autos.

Die Gegend um Avellino in der süditalienischen Bergregion Irpinia war bereits vor 45 Jahren von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Bei dem Erdbeben am 23. November 1980 kamen fast dreitausend Menschen ums Leben.

Erdbeben im Gebiet der Campi Flegrei gemeldet

Inzwischen wurde in der Nacht auf Sonntag auch ein Erdbeben im Gebiet der Campi Flegrei, der "Phlegräischen Felder", nahe Neapel gemeldet. Der Erdstoß hatte ein Stärke von 3.1, wie das INGV-Institut meldete. Die Gegend ist immer wieder von Erschütterungen gemeldet.