Futurist sicher: Mensch ist in wenigen Jahren unsterblich

Ray Kurzweil ist berühmt für Vorhersagen, die tatsächlich wahr geworden sind.

Neue Erfindungen finden in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und Nanotechnologie statt. Allein in den letzten zehn Jahren hat die Wissenschaft enorme Fortschritte gemacht. In 7 Jahren könnten die Menschen unendlich lange leben, sagt Ray Kurzweil, ein Futurist mit einer Erfolgsgeschichte von präzisen Vorhersagen, voraus. Er glaubt, dass mit den technologischen Fortschritten und Erweiterungen, die wir heute in der Genetik, Robotik und Nanotechnologie erleben, bald Nanobots durch unsere Adern fließen werden.

Nanobots sind winzige, 50-100 nm große Roboter, die Aufgaben in der klinischen Medizin übernehmen. Sie werden in der Forschung als DNA-Sonden, Zellabbildungsmaterialien und zellspezifische Transportmittel eingesetzt.

Kurzweil glaubt, dass Nanoroboter die Zukunft der Medizin sind. Sie werden in der Lage sein, unseren Körper auf zellulärer Ebene zu reparieren und uns gegen Krankheiten, Alterung und schließlich den Tod immun zu machen. Er glaubt auch, dass die Menschen ihr Bewusstsein in digitaler Form hochladen und so Unsterblichkeit erreichen können.

Ray Kurzweil ist dafür bekannt, dass er Vorhersagen macht, die tatsächlich wahr geworden sind. So sagte er 1990 korrekt voraus, dass ein Computer bis zum Jahr 2000 den Menschen im Schach schlagen würde, ebenso wie das Wachstum des Internets und den Übergang zu mehr drahtloser Technologie.

Doch seine berühmteste Vorhersage, über die er sogar ein Buch geschrieben hat, lautet, dass wir bis 2045 die Singularität erreichen werden. Die Singularität ist der Moment, in dem die maschinelle Intelligenz der menschlichen Intelligenz gleichkommt oder sie übertrifft.