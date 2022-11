Gans-Attacke: Opa nimmt Enkelin als Schutzschild und Waffe

Derzeit geht im Netz ein Video viral, in dem man sieht, wie ein Großvater seine Enkelin als Schutzschild und anschließend auch als Waffe benutzt, um eine attackierende Gans abzuwehren.

In der nähe eines Museum in Taiwan kam es zu dem Vorfall. Eine Gans beginnt damit, sich schnell einem kleinen Kind zu nähern. Der Beschützerinstinkt des Großvaters setzt ein und er greift nach seiner Enkelin, um sie zu retten. Die Gans lässt nicht nach und läuft nun dem Opa mit seiner Kleinen in der Hand nach.

Da es jetzt um sein eigenes Wohl geht, nimmt der ältere Herr seine Enkelin als Schutzschild. Anschließend holt er mit dem Kind in der Hand aus und nutzt dessen Beine als Schlagstock, um die Gans zu schlagen. Diese lässt daraufhin von ihrem Angriff ab. Der Großvater des Jahres Preis wird wohl dieses Jahr nicht an diesen Mann verliehen.