Gegner Finger in den Po gesteckt: Rugby-Star ganze Saison gesperrt

Skandal im britischen Rugby. Ein Spieler versuchte seinen Finger in den Po eines Konkurrenten zu stecken. Jetzt muss er lange auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Bei dem Spiel der Super League lieferte sich der Spieler Corey Norman von Toulouse ein Duell mit Oliver Holmes von Warrington. Die beiden lieferten sich während des gesamten Spiels eine Reihe hitziger Wortgefechte, doch in der zweiten Halbzeit erreichten die Spannungen einen neuen Höhepunkt.

Nachdem Holmes den Ball in die Hand bekommen hatte, rannte Norman direkt auf ihn zu, um ihn dann neben seinem Teamkollegen zu Boden zu reißen und zu versuchen, seinen Finger in den Hintern seines Gegners zu stecken. Ein Schiedsgericht, das in dieser Woche tagte, verurteilte den Spieler wegen "besonderem Fehlverhaltens" zu einer Sperre von acht Spielen und einer Geldstrafe von 500 Euro. Damit fehlt Norman die komplette restliche Saison.

Obwohl Norman auf nicht schuldig plädierte, waren die Vorsitzende des Schiedsgerichts, Sarah Wright, und zwei weitere Mitglieder des Schiedsgerichts "völlig überzeugt", dass er einem gegnerischen Spieler absichtlich die Hand zwischen den Hintern gehalten hatte.

In den sozialen Medien haben sich die Fans zu dem Vorfall geäußert. Einer von ihnen teilte einen Clip mit der Bildunterschrift: "Ich habe nur eine Frage, nachdem ich diesen Corey Norman Hinternstoß gesehen habe... Warum lächelt er so?"

Ein anderer witzelte: "Ich nehme an, die große Frage ist......Hat Norman seine Fingernägel vor dem Spiel geschnitten."