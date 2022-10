Geist einer Dame legt Blumen am Friedhof ab

Viele Anwohner wollen den weiblichen Geist am Friedhof gesehen haben.

Die Legende von der "Lady of St. Michael's Churchyard" wird seit Jahren in Madeley, Telford, erzählt und handelt von einer Frau, die Blumen auf Gräbern ablegt, bevor sie sich in Luft auflöst.

Viele Anwohner haben behauptet, dies gesehen zu haben. Laut Augenzeugen sei die Dame real, aber für Menschen völlig harmlos.

Amy Boucher, eine Geister-Expertin hat sich die Zeit genommen, die Legende der Erscheinung am Friedhof zu untersuchen. "Über die Identität von Madeleys Gespenst ist wenig bekannt", sagt sie dem "Shropshire Star", erklärt Boucher. "Sie spukt auf dem St. Michael's Churchyard, der sicherlich ein stimmungsvoller Ort ist. Es wird häufig berichtet, dass dieses weibliche Wesen über den Friedhof wandert und gelegentlich an bestimmten Gräbern Halt macht, bevor es seinen Weg fortsetzt, um dann an einem der älteren, vernachlässigten Grabsteine Blumen niederzulegen", so Boucher weiter. Die alte Dame erscheine in einem dunklen Mantel, der eng um sie gezoge