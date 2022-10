Bereits vor dem Take-Off der Airbus A231 ging es los. Aus den Lautsprechern aus denen normalerweise die Flugbegleiter und Piloten ihre Ansprachen halten kamen über den gesamten Flug hinweg verstörende Geräusche. Teils erinnern sie an ein Stöhnen, teils sind es wieder gruselige, schreiähnliche Geräusche. Jedenfalls klingt es wie ein Mensch, der diese Geräusche produziert.

Ein Fluggast filmte das ganze Sound-Spektakel und vermutete, dass jemand in das System eingedrungen sei und nun einen Streich spiele. Ebenfalls auf dem Video hörbar ist die Entschuldigung einer Flugbegleiterin für die Unannehmlichkeiten. Im Vorbeigehen äußert sie dann auch noch ihre Vermutung, dass es sich um einen "Prank" handeln müsse.

In einem offiziellen Statement der Airline erklärt man, es habe sich um ein mechanisches Problem gehandelt. Der Ersteller der Videoaufnahmen hält dagegen und meint, dass das "komödiantische Timing der Geräusche" zu gut waren, um lediglich ein mechanisches Versagen zu sein.

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63