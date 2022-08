Hai beißt Angler kleinen Finger ab

Der Angler versuchte den Hacken zu lösen, unterschätzte jedoch die Beißkraft des Tieres.

Es ist der Horror jedes Fischers. Ein Mann aus Florida versuchte einen Hacken an einem Zitronenhai zu lösen und musste diesen unbedachten Versuch teuer bezahlen. Das Tier biss nämlich zu, drehte sich öfters um die eigene Achse und biss dem Mann seinen kleinen Finger ab.

Brett beschrieb den Angriff in einem TikTok-Clip. Er sagte: "Ich bin der Typ, der möglicherweise seinen Finger durch einen Zitronenhai verloren hat. Wir hatten unseren letzten Hai des Tages am Haken, und ich brauchte meinen Haken zurück, also versuchte ich, ihn zu erwischen, um meinen Haken zurückzubekommen, und hatte Pech."

Berichten zufolge gelang es seiner Frau, den baumelnden Finger abzubinden, während sie zum Ufer zurückkehrten. Anschließend wurde er mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus geflogen - im Hubschrauber erhielt er eine Blutkonserve, um seinem sinkenden Blutdruck entgegenzuwirken - und musste sich sofort einer Operation unterziehen, um seinen kleinen Finger wieder anzunähen.