Harry Potter-Star bricht bei Hogwarts-Bahnhof zusammen und stirbt

Der Hollywood-Schauspieler Paul Grant, bekannt durch seine Rolle in Star Wars: Die Rückkehr der Jedi und Harry Potter und der Stein der Weisen, ist gestorben.

Grant spielte einen Ewok in der George-Lucas-Reihe und einen Kobold in der J. K. Rowling-Reihe. Der 56-jährige Schauspieler wurde in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am Donnerstagnachmittag vor dem Bahnhof King's Cross im Norden Londons zusammengebrochen war. Vor seinem Tod wurde Grant Berichten zufolge nicht mehr ansprechbar am Bahnhof aufgefunden und noch vor Ort für hirntot erklärt.

© GoFundMe ×

Paul hinterlässt seine Freundin, zwei Töchter, einen Sohn, Stiefkinder und Enkelkinder. "Ich bin untröstlich... Kein Mädchen verdient es, dass man ihm seinen Vater wegnimmt... Er war so bekannt und beliebt. Er ist zu früh von uns gegangen", sagte Grants Tochter Sophie Jayne Grant gegenüber Sky News.

Am Sonntag, den 19. März, gab Grants Familie bekannt, dass sie beschlossen hat, seine lebenserhaltenden Maschinen abzuschalten. Die Todesursache wurde laut einem Bericht des Guardian noch nicht bekannt gegeben.