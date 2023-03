Hatte ihn aufgezogen: Frau (37) hat nun zweites Kind mit Stiefsohn

Die russische Bloggerin Marina Balmasheva zog Vladimir "Vova" Shavyrin seit seinem siebten Lebensjahr auf. Nun sind die 37-Jährige und der 23-Jährige ein Paar.

Die Abnehm-Influencerin verließ Vovas Vater, nachdem sie mit ihrem Stiefsohn schwanger geworden war. Sie hatten eine Affäre hinter dem Rücken des Vaters, obwohl Alexy fünf Kinder mit Marina adoptiert hatte.

Ihre Argumentation dafür, dass sie sich in Vova verliebt hat, ist, dass "er sich in mich verliebt hat, mit all meinen Narben von plastischen Operationen, Cellulite, übermäßiger Haut und Persönlichkeit". Die zweifache Mutter erzählte The Sun: "Und ich will nicht besser erscheinen, als ich bin."

Der gehörnte Ehemann sah die Sache anturgemäß etwas anders: "Sie waren nicht schüchtern, Sex zu haben, während ich zu Hause war", sagte er. "Sie hat meinen Sohn verführt... er hatte vor ihr noch keine Freundin gehabt. Ich hätte ihr den Betrug verziehen - wenn es nicht mein Sohn gewesen wäre. Sie lief von unserem Schlafzimmer zum Bett meines Sohnes, als ich schlief... Danach kam sie zurück und legte sich zu mir ins Bett, als ob nichts geschehen wäre."