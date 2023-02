Hatte Verspätung: Mann meldete Bombendrohung, um Flug zu erwischen

Kaum zu glauben, aber wahr. Ein Mann rief am Flughafen an und meldete eine Bombendrohung, nachdem er einen Flug verpasst hatte.

Der 59-jährige Ajmeer Bhadraiah hatte einen Flug verpasst, als ihm der Zutritt zum IndiGo-Flug um 10:15 Uhr verweigert wurde, der vom Rajiv Gandhi International Airport in Indien abging. Doch der Mann wollte dies nicht hinnehmen. Zuerst stritt er mit dem Flughafenpersonal, doch dort kam es für ihn kein Weiterkommen zum Flugzeug. Als alles vergeblich schien, rief der Mann schließlich selbst beim Flughafen, in dem er sich befand, an, und meldete eine Bombendrohung.

Nach Angaben der Times of India verlangte der besorgte Reisende wütend, dass der Flug nicht ohne ihn abhebt, und gab sein Fehlverhalten erst zu, als die Polizei ihn zum Verhör vorlud. Flughafeninspektor R. Srinivas bestätigte dies gegenüber der Zeitung: "Als er den Flughafen erreichte, waren die Flugsteige bereits geschlossen. Er war verärgert und drohte, dass der Flug nicht starten würde.

Dann rief er von seinem Telefon aus Dial-100 an und behauptete, dass sich eine Bombe im Flugzeug befinde." Nachdem der Inspektor von der möglichen terroristischen Bedrohung erfahren hatte, alarmierte er den Ausschuss für Bombendrohung und andere Sicherheitskräfte des Flughafens.

"Er rief aus Frustration an, nachdem er zwei Flüge verpasst hatte, weil er sich nicht zum Dienst melden konnte", erklärte der stellvertretende Polizeichef V. Bhaskar. Er fügte hinzu, dass der 59-Jährige "keine kriminellen Absichten" hatte, obwohl der Schwindel eine Straftat war.