Knapp bekleidet in den Bergen

Auch Südtirol hat scheinbar mit dem Klimawandel zu kämpfen, denn selbst in den Bergen ist es so heiß, dass Heidi Klum sich oben ohne zeigt.

Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz machen seit vergangener Woche Urlaub auf einem Bauernhof in den Bergen Südtirols. Sie teilen auf Social Media Bilder vom Wandern, vom Kühe melken und von sich selbst – knapp bekleidet.

Ein Bild zeigt Heidi Klum in einem knappen Bikinihöschen und oben ohne. Mit der Bildunterschrift „Boy it’s hot“ – was übersetzte so viel bedeutet wie „Junge es ist heiß“ – teilt sie das Foto mit ihrer Instagram-Audience.