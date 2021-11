NBA-Star Kuzma sorgt für Kopfschütteln

Kyle Kuzmas gewagter Pre-Game-Fit ist wohl einer der skurrilsten Outfits der NBA-Geschichte und sorgt für Belustigung unter seinen Kollegen sowie im Netz.

Zwar ist man im Rahmen der Pre-Game-Fits außergewöhnliche und gewagte Outfits gewagt, Kyle Kuzma setzt aber nochmal einen drauf: Im knallpinken Woll-Sweatshirt in mehreren Übergrößen schreitet der 2,08m Hühne vor dem NBA-Spiel zwischen den Washington Wizards und Charlotte Hornets in Richtung Umkleide-Kabine.

When you're off to one of the best starts in franchise history, you get to wear whatever you want????@kylekuzma | #DCAboveAll pic.twitter.com/2drVu8PpGg — NBC Sports Washington (@NBCSWashington) November 22, 2021

Nicht nur auf sozialen Netzwerken machen sich die Nutzer über das Outfit lustig, auch von seinen NBA-Kollegen wird Kuzma ordentlich "hops" genommen. Unteranderem LeBron James kommentierte den Instagram-Post: "“Ain’t no f–king way you wore that!!! I’m not pressing the like button cause this is outrageous Kuz!”, was so viel heißt wie, "Was zur Hölle hast du da getragen?!!! Ich drücke nicht den Like-Button weil das ist einfach empörend!". Da geht es LeBron ähnlich wie uns, dieses Outfit ist bahnbrechend - ob verrückt oder wirklich modern, das liegt wohl im Auge des Betrachters.

Falls sich wer für den quietsch-pinken Sweater interessiert: Designt wurde er von der Marke "Raf Simons" und ist für schlappe 1650$ erhältlich.