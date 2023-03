Hier eröffnet erste menschenfreie McDonalds-Filiale

McDonald's testet ein Roboter-Restaurant mit einer Vorbestellspur und Kiosken für Bestellungen zum Mitnehmen.

Das Restaurant ist kleiner als herkömmliche Läden und richtet sich an Menschen, die unterwegs oder zu Hause essen. Das Konzept befindet sich noch in der "Test- und Lernphase" als Teil des McDonald's-Plans "Accelerating the Arches". Getestet wird zunächst noch in Texas, könnte sich bei Erfolg aber auch auf andere Länder ausweiten.

Diese McDonald's-Filiale wurde in White Settlement, einem Vorort von Fort Worth in Texas, eröffnet. Ein Video dieses Restaurants ohne Mitarbeiter wurde auf Twitter gepostet. In dem Clip ist zu sehen, wie man, sobald man das Restaurant betritt, niemanden an der Theke hat und alles über einen Bildschirm bestellen muss.

Vorerst testet McDonald's dieses Konzept nur an diesem Standort. Das Unternehmen sagt, der Standort sei für Menschen gedacht, die viel unterwegs sind. Die Kunden erhalten ihre Bestellung von einem Fließband, und ein Mitarbeiter ist anwesend und beantwortet ihre Fragen.