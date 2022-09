Die jährliche Veranstaltung findet seit 2012 statt und hat mehr als 80.000 Euro für die Wohltätigkeitsorganisation Mind eingebracht.

Hunderte von Nudisten trotzten der Septemberkälte und stürzten sich am Sonntag beim North East Skinny Dip die Nordsee. Die alljährliche Veranstaltung findet an der Druridge Bay in Northumberland statt, und die Teilnehmer ziehen sich komplett aus, bevor sie den Weg ins Wasser suchen.



Die Veranstaltung feierte heuer ihr 10-jähriges Jubiläum. Sie steht ganz im Zeichen der Wohltätigkeit und dient dazu, Unterstützung und Geld für die psychiatrische Organisation Mind zu sammeln. Gestartet wird mit der ganzen Aktion um 7 Uhr früh. Eine Teilnahme bringt rund 15 Euro ein.

© Craig Connor/ChronicleLive

Jax

Higginson

Whitburn

Shields

Die Organisatorin und Gründerinauserklärte gegenüber derGazette, dass die Veranstaltung in den vergangenen Jahren bereits über 80.000 Euro eingebracht hat und sie fest damit rechnet, dass sie in diesem Jahr die 100.000-Euro-Grenze überschreiten wird.Bei dem Badespaß waren rund 1000 Teilnehmer am Start.