Hier spielt ein Weltstar Fußball in der Schwerelosigkeit

Eine Gruppe von acht Spielern trat in einem Fußballspiel in einem Flugzeug mit reduzierter Schwerkraft gegeneinander an. Ein Weltstar des Fußballs lies sich diese Partie ebenfalls nicht entgehen.

In einer Höhe von mehr als 6000 Metern ahmten die Spielbedingungen das Gefühl der Schwerelosigkeit nach. Unter den Teilnehmern war auch Luís Figo, eine Fußballlegende, die im Laufe der Karriere für den FC Barcelona und Real Madrid spielte.



Das Spiel wurde im Guinness-Buch der Rekorde als "Fußballspiel in höchster Höhe bei einem Parabelflug" ausgezeichnet. Ob sich diese Art des Fußballs durchsetzen wird, bleibt abzuwarten, ein Hingucker ist es auf alle Fälle. Portuguese soccer legend Luis Figo scored a goal in a 'zero-gravity' match played at 20,230 feet ⚽️ pic.twitter.com/nYu1K4nnLr — Reuters Sports (@ReutersSports) September 27, 2022