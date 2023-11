Hier übergibt Jacob Arabo Cristiano Ronaldo persönlich Millionen-Uhr

Jacob Arabo übergibt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien persönlich die 1,3 Millionen Dollar teure Uhr Twin Turbo Furious Baguette White Gold.

Sportlich hat es Cristiano Ronaldo in die Wüste, nach Saudi-Arabien gezogen. Der portugiesische Superstar ließ seine Karriere in Europa hinter sich und wechselte in die Wüste. Sportlich ist der Wert der Erfolge in Saudi-Arabien wohl überschaubar, in der High-Society ist CR7 aber angekommen. Zuletzt wurde er auch beim Tyson Fury-Kampf gesichtet. Berichten zufolge soll er 30 Millionen Dollar bekommen haben, um sich den Kampf anzusehen.

Jetzt neuer Protz-Alarm

Jacob Arabo übergibt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien persönlich die 1,3 Millionen Dollar teure Uhr Twin Turbo Furious Baguette White Gold. Dieses Meisterwerk in limitierter Auflage von Jacob and co ist ein wahres Wunderwerk der Uhrmacherkunst mit seinem doppelten Hochgeschwindigkeitstourbillon mit drei Achsen und atemberaubenden Diamantakzenten.