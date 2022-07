Hochzeitsantrag des Jahres geht komplett schief

Sie sollte den wohl romantischsten Moment im Leben ihrer Schwester filmen – doch das ging gehörig schief.

Celine Edwards sollte mit ihrem Handy festhalten, wie ihre Schwester in den Dünen von Südafrika einen Heiratsantrag bekommt. Doch genau in dem Moment, als der künftige Bräutigam in die Knie gehen will, stolpert Edwards und fällt hin – und zwar nicht nur einmal, sondern ganze drei Mal.

Auf dem Video zu sehen ist also nicht der romantische Moment, sondern eine Menge Sand, wie das Video zeigt, das auf Twitter bereits im Mai viral ging.