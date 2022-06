Diesem Festival stattete Greta Thunberg einen Besuch ab

In letzter Zeit wurde es ruhig um die Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Nun war sie aber auf einem bekannten Festival zugegen.

Überraschung beim englischen Mega-Festival in Glastonbury. Greta Thunberg stattete der Party-Menge einen Besuch ab und promotete ihr neues Buch und hielt eine Rede, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Erscheinung Thunbergs brachte aber nicht nur positive Reaktionen, auch Pfiffe waren in der Menge zu hören.

Thunberg sagte, die Biosphäre der Erde verändere sich "nicht nur, sie destabilisiere sich, sie breche zusammen", und griff die führenden Politiker der Welt an, weil sie "Schlupflöcher" schufen, um Unternehmen zu schützen, deren Emissionen den Klimawandel verursachten. "Wir sind zu den unglaublichsten Dingen fähig. Sobald wir die ganze Geschichte kennen, werden wir wissen, was zu tun ist. Noch ist Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen, von der Klippe zurückzutreten," so Thunberg.

Nach der kurzen Rede verabschiedete sich die 19-Jährige wieder von der Bühne und genoss die Sonne. Ob sie länger beim englischen Musik-Festival blieb, ist jedoch nicht bekannt.